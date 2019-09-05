Нацсовет решил через суд аннулировать лицензию NewsOne

Решение касательно лицензии NewsOne принято.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение касательно ситуации с телеканалом NewsOne. Об этом передает Страна с места событий.

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Нацсовет Украины решил обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Причиной стало "разжигание вражды".

Признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти. Обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии, - зачитала Ольга Герасимьюк.

Она добавила, что канал будет работать до момента решения суда. Все члены Нацсовета проголосовали единогласно.

Также издание сообщает, что депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич после оглашения данного решения Нацсовета встал и молча вышел из зала в знак протеста.

Напомним, на заседании Нацсовета произошла перепалка из-за русского языка. На заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, на котором чиновники решают судьбу NewsOne, произошла перепалка и стычка из-за русского языка.

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