Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацсовет решил через суд аннулировать лицензию NewsOne

Комментариев: 4
Решение касательно лицензии NewsOne принято.
Нацсовет принял решение
Нацсовет принял решение
Страна

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение касательно ситуации с телеканалом NewsOne. Об этом передает Страна с места событий.

Читай также: Сегодня Нацсовет может отозвать лицензию на вещание у NewsOne

Нацсовет Украины решил обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Причиной стало "разжигание вражды". 

Признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти. Обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии, - зачитала Ольга Герасимьюк.

Она добавила, что канал будет работать до момента решения суда. Все члены Нацсовета проголосовали единогласно.

Также издание сообщает, что депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич после оглашения данного решения Нацсовета встал и молча вышел из зала в знак протеста.

Напомним, на заседании Нацсовета произошла перепалка из-за русского языка. На заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, на котором чиновники решают судьбу NewsOne, произошла перепалка и стычка из-за русского языка.  

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: NewsOne, лицензия, решение, Нацсовет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Л_о_л_а    05.09.2019, 15:23
Оценка:  0
Л_о_л_а
облезут, нацики...
Бигсэм    05.09.2019, 15:13
Оценка:  0
Бигсэм
Национал-фашистская цензура.
Krom14    05.09.2019, 15:22
Оценка:  0
Krom14
Пошел нахрен в рашку
Операторська    05.09.2019, 15:01
Оценка:  0
Операторська
а хто видає ліцензії, теж суд? самі не можуть її вилучити? а суди ж відомо які ...
ПНХ    05.09.2019, 15:28
Оценка:  0
ПНХ
хватит срaть на сучьей мойве, курица. здесь РУССКОГОВОРЯШИЙ сайт
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь