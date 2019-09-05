Следователи и евродепутат от Нидерландов сожалеют об освобождении Цемаха

По мнению депутата, такой шаг киевского суда вызывает беспокойство.

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Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири сожалеет в связи с освобождением бывшего зенитчика из так называемой “ДНР“ Владимира Цемаха. Об этом она заявила в комментарии DW.

“Такое развитие событий едва ли можно назвать положительным. Освобождение подозреваемого, которого собирается допросить Международная следственная группа, вызывает беспокойство“, - отметила Пири.

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“Мне ничего неизвестно о том, провели ли уже допрос следователи JIT или голландский прокурор“, - заявила она.

Кроме того, в международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, назвали Цемаха “интересным для следствия человеком“, передает “Радио Свобода“.

“Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить“, - сказала секретарь JIT Брехтье ван де Мосдейк.

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Комментируя решение суда, она добавила: “Это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать“. “Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить“, - отметила пресс-секретарь.

Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались следователи JIT допросить Цемах после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.

В сентябре 2016 года международная следственная группа JIT, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила в Гааге промежуточные итоги расследования.

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Согласно выводам экспертов, самолет MH17 был сбит с территории, подконтрольной пророссийским боевикам с помощью комплекса “Бук“, привезенного из России. Следователи отвергли версию о причастности к случившемуся украинских военных.

Владимира Цемаха, которого называют главным свидетелем по этому делу, суд сегодня отпустил из СИЗО под личное обязательство.

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