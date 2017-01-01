Дубилет будет каждый день показывать "кухню" Кабмина в Instagram

При этом заседания Кабмина теперь закрыты.

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет пообещал ежедневно демонстрировать “внутреннюю кухню Кабмина“ в своем Instagram.

Об этом он написал у себя на Facebook.

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“Буду в своем Instagram ежедневно выкладывать зарисовки о внутренней кухне Кабмина. Подписывайтесь“, - написал Дубилет.

В комментариях под постом мнения. Некоторые назвали это “связью с народом“, а другие вспомнили отмену трансляций заседаний Кабмина.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин планирует отменить бумажный документообмен между госучреждениями.

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