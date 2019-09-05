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"В Украине будущего коррупционерам не место": Разумков отреагировал на запуск ВАС

Комментариев: 4
Высшему антикоррупционному суду придется рассмотреть сотни безотлагательных дел.
Разумков заверил, что в "Украине будущего" коррупции не будет
Разумков заверил, что в "Украине будущего" коррупции не будет
Facebook Дмитрия Разумкова

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Высший антикоррупционный суд ждет тяжелая работа и сотни дел. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Он выразил уверенность, что новый суд вернет гражданам Украины веру в то, что "справедливость в нашем государстве существует".

"Суд ждет тяжелая работа и сотни дел, большинство из которых требует безотлагательного решения", - заверил спикер.

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"Депутаты Верховной Рады, новое правительство и президентская команда сделают все возможное, чтобы помочь привлечь коррупционеров всех уровней к ответственности", - подчеркнул Разумков.

По его словам, уже разработан механизм, который позволит сосредоточить работу органа на производствах по топ-коррупционерам.

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"Президент подал соответствующий законопроект. Сейчас он находится на рассмотрении Верховной Рады, и я уверен, что на следующей сессии депутаты его поддержат", - отметил Разумков.

"Верю, что в Украине будущего коррупционерам не место и должны наконец получат справедливое наказание!" - написал спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня начал работу Высший антикоррупционный суд.

 

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Теги: коррупция, ВАС, Антикоррупционный суд, Разумков, Зеленский
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Комментариев (4)
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ЛаптиВверх    05.09.2019, 15:56
Оценка:  -1
ЛаптиВверх
Начните с коррупции среди судей Аппеляционного суда, выпустивших террориста на свободу.
LERMI_    05.09.2019, 15:28
Оценка:  +2
LERMI_
Вони що і корупцію легалізують?
asfd0    05.09.2019, 16:05
Оценка:  0
asfd0
Однозначно, как в своё время спекуляцию.
Жрать    05.09.2019, 16:34
Оценка:  -1
Жрать
На россии отдаеш 1/3 взятки государству и все ОК!
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