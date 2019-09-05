"В Украине будущего коррупционерам не место": Разумков отреагировал на запуск ВАС

Высшему антикоррупционному суду придется рассмотреть сотни безотлагательных дел.

Разумков заверил, что в "Украине будущего" коррупции не будет Facebook Дмитрия Разумкова

Читай также: Известно, сколько потратили на ремонт и обустройство Антикоррупционного суда

Высший антикоррупционный суд ждет тяжелая работа и сотни дел. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Он выразил уверенность, что новый суд вернет гражданам Украины веру в то, что "справедливость в нашем государстве существует".

"Суд ждет тяжелая работа и сотни дел, большинство из которых требует безотлагательного решения", - заверил спикер.

Читай также: "Больше 200 громких дел": Зеленский поможет наказать ТОП-чиновников

"Депутаты Верховной Рады, новое правительство и президентская команда сделают все возможное, чтобы помочь привлечь коррупционеров всех уровней к ответственности", - подчеркнул Разумков.

По его словам, уже разработан механизм, который позволит сосредоточить работу органа на производствах по топ-коррупционерам.

Читай также: Зеленский и Рябошапка "запустили" Антикорсуд

"Президент подал соответствующий законопроект. Сейчас он находится на рассмотрении Верховной Рады, и я уверен, что на следующей сессии депутаты его поддержат", - отметил Разумков.

"Верю, что в Украине будущего коррупционерам не место и должны наконец получат справедливое наказание!" - написал спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня начал работу Высший антикоррупционный суд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram