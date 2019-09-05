Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Отпустивший Цемаха судья в 2014 году осудил активиста Автомайдана

Комментариев: 2
Судья Юрий Слива оставил в силе приговор суда о лишении права активиста за автомарафон в селе Новые Петровцы недалеко от резиденции Виктора Януковича.
Слива работал судьей еще в 2014 году и принимал решения не в пользу активистов Автомайдана
Слива работал судьей еще в 2014 году и принимал решения не в пользу активистов Автомайдана
скриншот видео

Читай также: Следователи и евродепутат от Нидерландов сожалеют об освобождении Цемаха

Судья Юрий Слива, который был председателем при рассмотрении апелляции защиты Владимира Цемаха, лишил прав активиста “Автомайдана“ в 2015 году. Об этом пишет "Цензор.нет".

Слива работает в столичном апелляционном суде с 2018 года. До этого, в 2010-2018 годах, он работал в Апелляционном суде Киевской области, а еще раньше, с 2002 по 2010 годы - в Ирпенском городском суде.

Читай также: Прокурор намекает, что Россия может просто убрать Цемаха

При этом 7 февраля 2014 года Слива принял решение оставить без изменений постановление суда первой инстанции о лишении активиста “Автомайдана“ права управления транспортными средствами сроком на 3 месяца.

Лишение прав было следствием участия лица в автомарафоне в селе Новые Петровцы, недалеко от резиденции экс-президента Виктора Януковича, во время которого работники ГАИ составляли протоколы на активистов.

Читай также: Зеленскому из Европарламента отправили письмо о Цемахе

Активисты “Украинского союза Автомайдан“ обращались в Высший Совет правосудия с просьбой привлечь Сливу к дисциплинарной ответственности, однако Высший Совет постановил, что срок привлечения Сливы к дисциплинарной ответственности истек.

Согласно декларации, Слива владеет квартирой в Киеве площадью 68 м2 и несколькими земельными участками. Ездит он на автомобиле Kia Sorento 2009 года.

Читай также: Дело МН17: следствие допросит Цемаха

Напомним, ранее ключевого свидетеля по делу о крушении Боинга МН17 Владимира Цемаха выпустили из СИЗО под личное обязательство. Он вернется на оккупированную территорию Донбасса, где официально зарегистрирован по месту жительства.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Цемах, Слива, судья, Автомайдан, МН17, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ЛаптиВверх    05.09.2019, 16:17
Оценка:  +1
ЛаптиВверх
Чем занимается коллегия судей? И где обещанные реформы судебной системы? Или так и будем терпеть выходки проплаченных так называемых судей? Дошло до полного бреда - отпустить пойманного террориста!
nelci    05.09.2019, 16:10
Оценка:  -2
nelci
Никого не заботят обстоятельства дел, волнует только моральный облик и состав семьи судьи, типа что, "наш" судья судил бы по нашенски, а закон как дышло?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь