Отпустивший Цемаха судья в 2014 году осудил активиста Автомайдана

Судья Юрий Слива оставил в силе приговор суда о лишении права активиста за автомарафон в селе Новые Петровцы недалеко от резиденции Виктора Януковича.

Слива работал судьей еще в 2014 году и принимал решения не в пользу активистов Автомайдана скриншот видео

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Судья Юрий Слива, который был председателем при рассмотрении апелляции защиты Владимира Цемаха, лишил прав активиста “Автомайдана“ в 2015 году. Об этом пишет "Цензор.нет".

Слива работает в столичном апелляционном суде с 2018 года. До этого, в 2010-2018 годах, он работал в Апелляционном суде Киевской области, а еще раньше, с 2002 по 2010 годы - в Ирпенском городском суде.

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При этом 7 февраля 2014 года Слива принял решение оставить без изменений постановление суда первой инстанции о лишении активиста “Автомайдана“ права управления транспортными средствами сроком на 3 месяца.

Лишение прав было следствием участия лица в автомарафоне в селе Новые Петровцы, недалеко от резиденции экс-президента Виктора Януковича, во время которого работники ГАИ составляли протоколы на активистов.

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Активисты “Украинского союза Автомайдан“ обращались в Высший Совет правосудия с просьбой привлечь Сливу к дисциплинарной ответственности, однако Высший Совет постановил, что срок привлечения Сливы к дисциплинарной ответственности истек.

Согласно декларации, Слива владеет квартирой в Киеве площадью 68 м2 и несколькими земельными участками. Ездит он на автомобиле Kia Sorento 2009 года.

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Напомним, ранее ключевого свидетеля по делу о крушении Боинга МН17 Владимира Цемаха выпустили из СИЗО под личное обязательство. Он вернется на оккупированную территорию Донбасса, где официально зарегистрирован по месту жительства.

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