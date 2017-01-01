В Харькове застрелился сотрудник колонии
Сотрудник исправительной колонии свел счеты с жизнь на рабочем месте. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Харькове.
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Младший инспектор отдела охраны застрелился из служебного оружия - автомата АК-74. Правоохранители получили информацию об инциденте 4 сентября в 13.50. Оказалось, что в тот день тюремщик заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке. Погибшим оказался житель города Лозовая.
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На месте события работает следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (
умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой “самоубийство”. Продолжается проверка по установлению всех обстоятельств происшествия.
Напомним, под Киевом нашли тело в обстрелянном авто. Возле тела мужчины была предсмертная записка.
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