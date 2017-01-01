Правозащитники требуют создания новой парламентской комиссии по делу Гандзюк

Чтобы заказчики нападений на активистов не избежали ответственности, нужен постоянный парламентский контроль над этими расследованиями.

Верховная Рада должна создать новую временную следственную комиссию (ВСК), чтобы держать на контроле расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов. Такое заявление опубликовано на странице “Медийной инициативы за права человека“ в Facebook.

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Правозащитники указали на то, что в 2017-2018 годах по Украине прокатилась целая серия нападений на гражданских активистов. Одним из самых резонансных случаев стало убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк, после которого парламентом была создана ВСК для расследования всех этих нападений.

Хотя работа парламентской комиссии позволяла постоянно держать проблему на депутатском контроле, правоохранительные органы так и не сделали выводов из ее отчета. Заказчики к ответственности не привлечены, за саботаж расследования нападений никто не наказан, а потерпевшие опасаются, что уголовные дела скоро просто закроют.

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Из этого правозащитники делают вывод, что парламент вновь должен заняться контролем этих расследований, чтобы они дошли до логического завершения, т.е. наказания заказчиков. В этой связи правозащитники требуют от депутатов новоизбранной Верховной Рады создать новую ВСК со сроком деятельности в один год.

Напомним, одного из подозреваемых в убийстве Гандзюк задержали в ЕС. Однако после допроса на полиграфе его снова отпустили.

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