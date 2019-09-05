Туск и Юнкер пригласили Гончарука на встречу

Европейские лидеры поздравили Гончарука с назначением на должность премьер-министра и выразили надежду на скорую встречу.

Президенты Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и Европейского совета Дональд Туск поздравили Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра Украины. Об этом говорится в совместном письме, опубликованном на сайте Европейского Совета.

Мы искренне поздравляем Вас с назначением на должность премьер-министра Украины. Ваше правительство имеет сильный мандат и поддержку парламента. Мы уверены, что это поддержит ваши усилия по проведению реформ, которые ожидают от граждан Украины, - говорится в письме.

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Юнкер и Туск заверил, что ЕС продолжит поддерживать Украину на пути реформ, и ожидает дальнейшую имплементацию Соглашения об ассоциации Украины-ЕС и углубленной зоне о свободной торговле ради сближения бизнеса и граждан обеих сторон.

Европейские лидеры подчеркнули, что премьер-министр Украины может рассчитывать на прочную поддержку со стороны ЕС, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Отмечается также, что Евросоюз и впредь будет поддерживать мирное урегулирование конфликта на востоке Украины и не изменит политику непризнания аннексии Крыма Россией.

Юнкер и Туск также пожелали Гончаруку успехов, и заявили, что ждут на встречу с ним.

Напомним, Гончарук намерен открыть Кабмин для посетителей. В здании правительства уже убрали перегородки между этажами, которые там были раньше, сообщил премьер.

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