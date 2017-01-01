"Речь о Насирове, Розенблате, Труханове": Холодницкий о работе ВАКС

Глава САП надеется на то, что "судьи ВАКС не станут коррупционерами".

Глава САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) Назар Холодницкий выразил надежду на то, что судьи нового ВАКС (Высшего антикоррупционного суда) вынесут приговоры по резонансным делам.

Об этом сообщает УНИАН.

Глава САП назвал фамилии тех, которых подозревают в причастности в самых громких делах.

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“Я надеюсь, что с началом работы Высшего антикоррупционного суда мы увидим приговоры. Обвинительные, оправдательные, но приговоры. Речь идет о Насирове, Розенблате, Полякове, Мартыненко, Труханове, обо всех делах НАБУ и САП“, - сказал Холодницкий.

Глава САП заверил, что он будет поддерживать обвинение. А Также Холодницкий надеется, что судьи ВАКС не станут коррупционерами.

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“Я уверен в том, что судьи Высшего антикоррупционного суда взяток брать не будут. А если такие факты появятся, то расследовать их будет Государственное бюро расследований“, - подчеркнул Холодницкий.

Ранее стало известно, сколько потратили на ремонт и обустройство Антикоррупционного суда. На ремонт и обустройство ВАКС потратили около 12 млн гривен.

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