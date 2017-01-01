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Монеты в 5 гривен появятся этой осенью

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Гривна обесценивается и в 2020 году появятся монетки с номиналом 10.
Осенью появится монета 5 гривен
Осенью появится монета 5 гривен
bank.gov.ua

Национальный банк Украины ожидает выпуска новых монет номиналом 5 гривен, анонсированного до конца текущего года. 

Об этом сообщил журналистам глава Нацбанка Яков Смолий, передает Униан.

“Сейчас я не готов сказать, когда выпуск 5 гривень. Но думаю, это ожидается осенью“, - сказал Смолий.

На реверсе будет изображен Богдан Хмельницкий
На реверсе будет изображен Богдан Хмельницкий
bank.gov.ua

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Ранее Нацбанк уже заявлял о намерении выпустить в оборот монеты номиналом 5 гривен в 2019 году, 10 гривен – в 2020 году.

Стоит отметить, в настоящее время в Украине в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

Национальный банк с 1 октября выводит из оборота мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек, а с 25 октября вводит новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен.

Каки сообщалось в июле, дизайнеров НБУ обвинили в пиратстве при разработке купюры в 1000 грн.

Позже в НБУ отрицали “пиратский“ шрифт в новой банкноте. Была проведена экспертиза.

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Теги: банкноты, монеты, гривна, НАБУ, инфляция
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