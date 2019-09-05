Харьковские власти против Марша равенства, будет суд
В Харькове на заседании согласительной комиссии было запрещено проведение Марша равенства "ХарьковПрайда" 15 сентября.
Об этом сообщает Громадське.
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Организатор Марша равенства Анна Шарыгина заявила, что Харьков Прайд поддержан 8 европейскими странами и международными организациями.
Несмотря на это, местные власти приняли решение обратиться в суд для запрета данного мероприятия.
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Ранее сообщалось о том, что в Харькове с 9 по 15 сентября запланировано проведение Марша равенства. При этом мер города Геннадий Кернес выступил против и пообещал обратиться в суд.
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