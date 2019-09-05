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Харьковские власти против Марша равенства, будет суд

Комментариев: 2
Городские власти города Харькова выступили против проведения Марша равенства.
Иллюстративное фото / Марш равенства в Киеве
Иллюстративное фото / Марш равенства в Киеве
Getty Images

В Харькове на заседании согласительной комиссии было запрещено проведение Марша равенства "ХарьковПрайда" 15 сентября.

Об этом сообщает Громадське.

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Организатор Марша равенства Анна Шарыгина заявила, что Харьков Прайд поддержан 8 европейскими странами и международными организациями.

Несмотря на это, местные власти приняли решение обратиться в суд для запрета данного мероприятия.

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Ранее сообщалось о том, что в Харькове с 9 по 15 сентября запланировано проведение Марша равенства. При этом мер города Геннадий Кернес выступил против и пообещал обратиться в суд.

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Теги: Харьков, Марш равенства
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Комментариев (2)
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Ira0956    05.09.2019, 16:15
Оценка:  +1
Ira0956
Почему сходку педерастов называют "маршем равенства"? Это чтобы сравнять лесбиянок с педерюгами?
asfd0    05.09.2019, 16:00
Оценка:  +1
asfd0
Путь в европу, по ходу лежит через расчеловечивание и предательство.
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