Харьковские власти против Марша равенства, будет суд

Городские власти города Харькова выступили против проведения Марша равенства.

В Харькове на заседании согласительной комиссии было запрещено проведение Марша равенства "ХарьковПрайда" 15 сентября.

Об этом сообщает Громадське.

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Организатор Марша равенства Анна Шарыгина заявила, что Харьков Прайд поддержан 8 европейскими странами и международными организациями.

Несмотря на это, местные власти приняли решение обратиться в суд для запрета данного мероприятия.

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Ранее сообщалось о том, что в Харькове с 9 по 15 сентября запланировано проведение Марша равенства. При этом мер города Геннадий Кернес выступил против и пообещал обратиться в суд.

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