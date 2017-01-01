Танасевич не слышала от Зеленского "желаемых" имен топ-коррупционеров

Глава Высшего антикоррупционного суда заверила, что не ощутила давления от нового президента.

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Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заверила, что президент Владимир Зеленский не просил ее о посадках топ-коррупционеров. Об этом она рассказала в интервью DW.

Она отметила, что пока не ознакомилась ни с одним делом топ-коррупционера, так как уголовные производства пока не поступили от НАБУ. Хотя дела должны были начать приходить с 9:00 5 сентября, их еще надо подготовить, пояснила Танасевич.

Комментируя то, как президент торопит ВР, Кабмин и другие органы власти в контексте их задач, глава ВАКС заверила, что не ощущает давления на суд и судей. При этом она подтвердила, что уже разговаривала с Владимиром Зеленским в начале июня.

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"Впечатления вполне положительные. Тема встречи - это обеспечение ВАКС помещения, и по результатам встречи состоянию на настоящее время ВАКС обеспечено временными тремя помещениями", - рассказала глава суда.

Одно из них - это улица Крещатик, 42, где будут работать следователи суда, Крестовый переулок, 4, где будет работать апелляционная палата ВАКС и проспект Победы, 41, где будут работать судьи первой инстанции. Там будут рассматривать уголовные производства по сути.

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"Поэтому я считаю, что наша встреча с президентом - пример взаимодействия между органами государственной власти, очень такой образцовый, я бы сказала", - заверила Танасевич.

Она также добавила, что разговоров о том, кого из топ-коррупционеров Зеленский хотел бы первыми видеть за решеткой, не было, в том числе - о Петре Порошенко.

Отвечая на вопрос, может ли бывший президент оказаться в тюрьме, Танасевич подчеркнула: "Я не умею предсказывать будущее. Я не могу дать никакого комментария. Он будет не кстати".

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал более 200 громких дел в ВАКС против топ-чиновников.

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