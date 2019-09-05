За первую неделю работы в Раду подали рекордное число законопроектов

Всего за неделю депутаты, министры и президент предложили в разы больше законодательных инициатив, чем обычно подается за месяц.

В Раду внесли почти 400 законопроектов всего за неделю wikipedia.org

За первую неделю работы Верховной рады девятого созыва в парламенте зарегистрировали 387 новых законодательных инициатив. Это в разы больше, чем обычно регистрируется на месяц, пишет “Слово и Дело“.

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Количество новых законопроектов, вносимых в Раду, редко превышает сотню за месяц. Например, в январе было зарегистрировано всего 62 законопроекта, в феврале – 115, в марте – 99, в апреле – 78, в мае – 73, в июне – 43.

За первую неделю работы нового парламента один только Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение депутатов 22 законопроекта, среди которых было много инициатив по изменениям в Конституцию. От Кабинета министров за тот же срок поступило 23 законопроекта, включая проект закона о среднем образовании, об учреждении бизнес-омбудсмена и поправки к Таможенному кодексу.

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Непосредственно депутатами было предложено 342 законопроекта. В разрезе по фракциям активнее всего поработали “Слуги народа“ (78 законопроектов). Далее следует “Батькивщина“ (77 инициатив), “Европейская солидарность“ (70), “Оппозиционная платформа “За жизнь“ (26), депутатская группа “За майбутнє“ (17 инициатив). Только фракция “Голоса“ вела себя достаточно пассивно и предложила всего два законопроекта.

Инфографика с количеством предложенных инициатив slovoidilo.ua

Примечательно, что из всех депутатов наиболее “плодовитым“ оказался внефракционный Дмитрий Шпенов, зарегистрировавший 63 инициативы.

Напомним, в “Слуге народа“ хотят наделить народ правом законодательной инициативы. Парламент сможет рассматривать законопроекты, предложенные простыми гражданами.

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