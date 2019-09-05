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Порошенко расширяет бизнес, открывает кофейни

Комментариев: 5
Корпорация Roshen запускает новое направление бизнеса.
Бывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко
Getty Images

Корпорация экс-президента Петра Порошенко Roshen запускает новое направление бизнеса. В первых числах сентября компания открыла первую кофейню Nice On Cafe.

Об этом сообщает Лига.

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Кафе открыто на базе фирменного магазина Roshen. Сколько было потрачено на данный проект неизвестно. Планы развития проекта тоже не разглашают.

Ассортимент в кафе Петра Порошенко
Ассортимент в кафе Петра Порошенко
Лига

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Эспрессо и американо без молока здесь продают по 20 гривен, с молоком - по 25. Латте чуть дороже - 45 грн, а фирменный коктейль с облепихой все 60.  Также здесь продают чурросы - от 25 до 50 грн порция. 

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Напомним, Порошенко  снова должны были допросить в ГБР. Пятый президент должен был явиться на очередной допрос.

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Теги: Петр Порошенко, бизнес
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Комментариев (5)
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asfd0    05.09.2019, 16:45
Оценка:  0
asfd0
Скоро петя шаурмой начнёт торговать, причём лично за прилавком. Барыгами обычно становятся - этот таким родился.
Sancho-s    05.09.2019, 16:44
Оценка:  -2
Sancho-s
Красавчик! Теперь хоть стандартно нормального кофе можно будет попить
asfd0    05.09.2019, 16:46
Оценка:  -1
asfd0
Там даже морда его из пены плавать будет.
Коляка    05.09.2019, 16:32
Оценка:  +1
Коляка
мда
Жрать    05.09.2019, 16:27
Оценка:  -1
Жрать
Сейчас у богдана от этой новости начнется пляска святого Витта.
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