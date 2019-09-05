Порошенко расширяет бизнес, открывает кофейни

Корпорация Roshen запускает новое направление бизнеса.

Корпорация экс-президента Петра Порошенко Roshen запускает новое направление бизнеса. В первых числах сентября компания открыла первую кофейню Nice On Cafe.

Об этом сообщает Лига.

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Кафе открыто на базе фирменного магазина Roshen. Сколько было потрачено на данный проект неизвестно. Планы развития проекта тоже не разглашают.

Ассортимент в кафе Петра Порошенко Лига

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Эспрессо и американо без молока здесь продают по 20 гривен, с молоком - по 25. Латте чуть дороже - 45 грн, а фирменный коктейль с облепихой все 60. Также здесь продают чурросы - от 25 до 50 грн порция.

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Напомним, Порошенко снова должны были допросить в ГБР. Пятый президент должен был явиться на очередной допрос.

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