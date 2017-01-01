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В связи с обменом пленными отпустили агента ФСБ - адвокат

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В конце августа по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство.
Ракушина отпустили из-под стражи под личное обязательство
Ракушина отпустили из-под стражи под личное обязательство
ssu.gov.ua

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Суд в рамках переговоров об обмене пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, подозреваемого в работе на ФСБ России. Об этом сообщил его адвокат Родион Пугач, передают Українські Новини. 

В конце августа по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство. Адвокат заявляет, что это связано с обменом пленными и заключенными  с РФ.

“Эти события связаны. Хоть он (Ракушин) - гражданин Украины , но он дал добровольное согласие на обмен в РФ“, - ссобщил защитник. По его словам, дело против подозреваемого не прекращено, дата обмена еще не определена.

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Ракушина задержала в июне Служба безопасности Украиныпо подозрению в работе на ФСБ России. Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ.

Для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой “МГБ ДНР“ - гражданину Украины Левченко Вячеславу.

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Агент осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации подразделений ВСУ.

Напомним, ранее суд освободил из-под стражи под личное обязательство ключевого свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха. Он вернется на оккупированный Донбасс.

 

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Теги: ФСБ, адвокат, Ракушин, обмен, пленные, заключенные
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