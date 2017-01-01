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Стало известно, кто проведет аудит Укроборонпрома

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Компания Бейкер Тилли Украина получит 29 млн грн за аудит предприятий оборонного комплекса Украины.
Определился аудитор Укроборонпрома
Определился аудитор Укроборонпрома
Корреспондент.net

Аудитором государственного концерна Укроборонпром станет компания Бейкер Тилли Украина. Об этом со ссылкой на данные Prozorro сообщает РБК-Украина в четверг, 5 сентября.

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По данным сервиса, государство готово было заплатить за аудит 32,5 миллионов гривен, но компания-победитель согласилась провести его чуть более чем за 29 миллионов.

Конкурент Эрнст энд Янг Аудиторские услуги оценил свои услуги на 10 тысяч гривен дороже.

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Вопрос аудита Укроборонпрома начал активно обсуждаться в этом году после того, как бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского уличили в причастности к хищениям в оборонной сфере.

Напомним, Мустафа Найем может присоединиться к Абромавичюсу в "Укроборонпроме". Бывший депутат и журналист Мустафа Найем, возможно, займется реформированием одной из самых коррумпированных госструктур Украины. 

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Теги: аудит, Укроборонпром, ProZorro
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