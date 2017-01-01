Стало известно, кто проведет аудит Укроборонпрома
Аудитором государственного концерна Укроборонпром станет компания Бейкер Тилли Украина. Об этом со ссылкой на данные Prozorro сообщает РБК-Украина в четверг, 5 сентября.
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По данным сервиса, государство готово было заплатить за аудит 32,5 миллионов гривен, но компания-победитель согласилась провести его чуть более чем за 29 миллионов.
Конкурент Эрнст энд Янг Аудиторские услуги оценил свои услуги на 10 тысяч гривен дороже.
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Вопрос аудита Укроборонпрома начал активно обсуждаться в этом году после того, как бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского уличили в причастности к хищениям в оборонной сфере.
Напомним, Мустафа Найем может присоединиться к Абромавичюсу в "Укроборонпроме". Бывший депутат и журналист Мустафа Найем, возможно, займется реформированием одной из самых коррумпированных госструктур Украины.