"Укрзализныця" просит пассажиров сообщать о зайцах-тараканах в поездах

УЗ решила привлечь социальные сети к борьбе с вредителями и проводит дезинфекцию вагонов.

"Укрзализныця" объявила новый раунд борьбы с тараканами в поездах пресс-служба УЗ

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"Укрзализныця" попросила пассажиров жаловаться на соседство с тараканами в поездах на горячую линию, сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Тараканам путешествовать железнодорожным транспортом строго запрещено! Заметили их в вагоне - обязательно сообщите нам на горячую линию: 0800 503 111", - написали в УЗ.

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В ведомстве пояснили, что такие вагоны после рейса отцепляют для внеплановой дезинфекции, проводимой Лабораторным центром на железнодорожном транспорте.

Каждый вагон с тараканами обещают дезинфицировать после рейса пресс-служба УЗ

Центр находится в подчинении Министерства здравоохранения. "В случае некачественного результата Лабораторный центр проводит повторную обработку за собственные средства. Кроме тому, каждый вагон ежемесячно проходит дезинфекцию", - заверила УЗ.

Ранее сообщалось, что в "Укрзализныце" поддерживают планы правительства разделить компанию на три части.

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