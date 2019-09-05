"Укрзализныця" просит пассажиров сообщать о зайцах-тараканах в поездах
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"Укрзализныця" попросила пассажиров жаловаться на соседство с тараканами в поездах на горячую линию, сообщила пресс-служба компании в Facebook.
"Тараканам путешествовать железнодорожным транспортом строго запрещено! Заметили их в вагоне - обязательно сообщите нам на горячую линию: 0800 503 111", - написали в УЗ.
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В ведомстве пояснили, что такие вагоны после рейса отцепляют для внеплановой дезинфекции, проводимой Лабораторным центром на железнодорожном транспорте.
Центр находится в подчинении Министерства здравоохранения. "В случае некачественного результата Лабораторный центр проводит повторную обработку за собственные средства. Кроме тому, каждый вагон ежемесячно проходит дезинфекцию", - заверила УЗ.
Ранее сообщалось, что в "Укрзализныце" поддерживают планы правительства разделить компанию на три части.
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ТЫ ГДЕ СТАРАЯ ОБЕЗЬЯНА. ?! )))))
ЧТО ТЫ НАМ ПРОХРЮКАЕШЬ В ОПРАВДАНИЕ. ? )))))