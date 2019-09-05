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"Укрзализныця" просит пассажиров сообщать о зайцах-тараканах в поездах

Комментариев: 3
УЗ решила привлечь социальные сети к борьбе с вредителями и проводит дезинфекцию вагонов.
"Укрзализныця" объявила новый раунд борьбы с тараканами в поездах
"Укрзализныця" объявила новый раунд борьбы с тараканами в поездах
пресс-служба УЗ

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"Укрзализныця" попросила пассажиров жаловаться на соседство с тараканами в поездах на горячую линию, сообщила пресс-служба компании в Facebook.

"Тараканам путешествовать железнодорожным транспортом строго запрещено! Заметили их в вагоне - обязательно сообщите нам на горячую линию: 0800 503 111", - написали в УЗ.

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В ведомстве пояснили, что такие вагоны после рейса отцепляют для внеплановой дезинфекции, проводимой Лабораторным центром на железнодорожном транспорте.

Каждый вагон с тараканами обещают дезинфицировать после рейса
Каждый вагон с тараканами обещают дезинфицировать после рейса
пресс-служба УЗ

Центр находится в подчинении Министерства здравоохранения. "В случае некачественного результата Лабораторный центр проводит повторную обработку за собственные средства. Кроме тому, каждый вагон ежемесячно проходит дезинфекцию", - заверила УЗ.

Ранее сообщалось, что в "Укрзализныце" поддерживают планы правительства разделить компанию на три части.

 

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Теги: тараканы, поезда, Укрзализниця, вагоны, пассажиры
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    05.09.2019, 18:14
Оценка:  0
VSHIVANKA
ГАЛУТИНА , АУ !!!!
ТЫ ГДЕ СТАРАЯ ОБЕЗЬЯНА. ?! )))))
ЧТО ТЫ НАМ ПРОХРЮКАЕШЬ В ОПРАВДАНИЕ. ? )))))
Жрать    05.09.2019, 17:26
Оценка:  -1
Жрать
Ни разу не видел тараканов в вагонах. Я вобще их очень очень давно не встречал. .
i-stas_111    05.09.2019, 17:51
Оценка:  -1
i-stas_111
Нечем кормить, ГМО не жрут.... Вот и истребились...
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