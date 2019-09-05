Стало известно, на кого обменяют Сенцова - СМИ

После освобождении в Киеве Цемаха, Путин заявил, что переговоры по обмену “близки к финализации“.

Читай также: Сало Медведчука и обмен фейками. Почему пленных не вернули в Киев

Украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на бывшего зенитчика т. н. Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого сегодня отпустили на свободу в Киеве под личное обязательство.

Об этом сообщает “Коммерсантъ“ со ссылкой на свои источники.

Читай также: Фигурант дела МН17 Цемах вернется на оккупированный Донбасс - прокурор

Как пишет издание, Москва и Киев в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами. Сигналом к активизации процесса и стало освобождение бывшего зенитчика Цемаха, выкраденного Службой безопасности Украины из его собственного дома.

По информации журналистов, выдача России Цемаха, которого в Украине считают причастным к крушению малайзийского “Боинга“ в 2014 году, была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова.

Сразу после того как появилась новость об освобождении Цемаха, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену “близки к финализации“.

Как сообщалось 30 августа, Сенцов находится в спецблоке “Бутырки”.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram