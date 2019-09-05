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"Новости из Киева вызывают много вопросов" - глава МИД Нидерландов

Комментариев: 5
Голландский министр иностранный дел знает об освобождении Цемаха, но отказывался говорить, сообщали ли Нидерландам о таком сценарии заранее.
Стеф Блок прокомментировал освобождение Цемаха
Стеф Блок прокомментировал освобождение Цемаха
EPA/UPG

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Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в “тесном контакте с украинскими властями“ и знает об освобождении подозреваемого по делу MH17 Владимира Цемаха, пишут Nieuws.

“Мы в курсе дел“, - заверил он, отказавшись подробнее комментировать этот вопрос. Голландская прокуратура ранее просила Украину не выпускать Цемаха. Вовлечение подозреваемого в вопрос обмена пленными между Украиной и РФ почти наверняка сделает его недоступным для расследования MH17, пишет издание.

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По словам Блока, последние новости из Киева “вызывают много вопросов“. Он отказался подтвердить, были ли Нидерланды уведомлены заранее о таком сценарии. 

Напомним, ранее Владимир Цемах был освобожден под личное обязательство судом в Киеве. Он вернется обратно на оккупированный Донбасс.

 

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Теги: Нидерланды, Киев, Цемах, обмен, пленные, МН17
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Комментариев (5)
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asfd0    05.09.2019, 17:56
Оценка:  -2
asfd0
Пускай МИД Нидерландов засунет себе эти вопросы в одно место и не суёт свой нос в дела других государств.
dinops    05.09.2019, 18:25
Оценка:  +2
dinops
Он имее право, так как тела нидерландских граждан были разбросаны по Украинской земле...
WTF2wtf    05.09.2019, 18:27
Оценка:  +1
WTF2wtf
Вот именно, Боинг сбили над захваченной россией частью Донбасса, а этот боевик один из очень осведомленных свитетелей (либо вообще один из обвиняемых).
WTF2wtf    05.09.2019, 18:28
Оценка:  +1
WTF2wtf
Комендант Снежного (в котором фиксировали тот российский Бук), командир ПВО боевиков ...
WTF2wtf    05.09.2019, 18:25
Оценка:  +1
WTF2wtf
Речь о свидетеле (либо одном из обвиняемых) в деле о сбитии российскими оккупантами Боинга на Донбассе.
Как раз Нидерланды очень даже в деле тут.
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