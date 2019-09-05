"Новости из Киева вызывают много вопросов" - глава МИД Нидерландов

Голландский министр иностранный дел знает об освобождении Цемаха, но отказывался говорить, сообщали ли Нидерландам о таком сценарии заранее.

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Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в “тесном контакте с украинскими властями“ и знает об освобождении подозреваемого по делу MH17 Владимира Цемаха, пишут Nieuws.

“Мы в курсе дел“, - заверил он, отказавшись подробнее комментировать этот вопрос. Голландская прокуратура ранее просила Украину не выпускать Цемаха. Вовлечение подозреваемого в вопрос обмена пленными между Украиной и РФ почти наверняка сделает его недоступным для расследования MH17, пишет издание.

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По словам Блока, последние новости из Киева “вызывают много вопросов“. Он отказался подтвердить, были ли Нидерланды уведомлены заранее о таком сценарии.

Напомним, ранее Владимир Цемах был освобожден под личное обязательство судом в Киеве. Он вернется обратно на оккупированный Донбасс.

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