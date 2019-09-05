"Новости из Киева вызывают много вопросов" - глава МИД Нидерландов
Читай также: Отпустивший Цемаха судья в 2014 году осудил активиста Автомайдана
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что находится в “тесном контакте с украинскими властями“ и знает об освобождении подозреваемого по делу MH17 Владимира Цемаха, пишут Nieuws.
“Мы в курсе дел“, - заверил он, отказавшись подробнее комментировать этот вопрос. Голландская прокуратура ранее просила Украину не выпускать Цемаха. Вовлечение подозреваемого в вопрос обмена пленными между Украиной и РФ почти наверняка сделает его недоступным для расследования MH17, пишет издание.
Читай также: Следователи и евродепутат от Нидерландов сожалеют об освобождении Цемаха
По словам Блока, последние новости из Киева “вызывают много вопросов“. Он отказался подтвердить, были ли Нидерланды уведомлены заранее о таком сценарии.
Напомним, ранее Владимир Цемах был освобожден под личное обязательство судом в Киеве. Он вернется обратно на оккупированный Донбасс.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Как раз Нидерланды очень даже в деле тут.