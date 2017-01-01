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ГБР ждет Порошенко на допрос в пятницу в 10:00

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По какому из производств будут допрашивать бывшего президента, в ведомстве говорить отказались.
Порошенко ожидают на допросе 6 сентября
Порошенко ожидают на допросе 6 сентября
Facebook Петра Порошенко

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Государственное бюро расследований вызывает на допрос в пятницу пятого президента Петра Порошенко. Об этом со ссылкой на информацию ГБР сообщает "Интерфакс-Украина".

"Порошенко вызван для проведения следственных действий в пятницу, 6 сентября", - сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.

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При этом она не уточнила ни времени допроса, ни уголовного производства, в рамках которого будут проводиться следственные действия.

В то же время заявитель по уголовным делам, экс-замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале сообщил, что допрос назначен на 10:00.

"Петр Алексеевич, завтра в 10 утра у Вас новый допрос. Прогнозирую, что Ваша систематичная неявка и демонстрация противоправного процессуального поведения будет учтена судом при избрании Вам первой меры пресечения. Завтра с собой взять паспорт", - написал он.

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Ранее, 3 сентября Порошенко не пришел в ГБР для проведения следственных действий. Его адвокат принес заявление об уважительной причине неявки - в связи с работой в Верховной Раде.

Говоря о том, в рамках какого дела Порошенко вызвали на допрос, его адвокат Игорь Головань пояснил: "Сегодня речь шла, насколько мы смогли понять из повестки, об издании одного из указов". 

Ранее сообщалось, что последний допрос Порошенко следователи были вынуждены перенести.

 

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Теги: Порошенко, допрос, ГБР, уголовное производство, адвокат
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