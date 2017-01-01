Киев отказывается выдавать Кремлю киллера, покушавшегося на Окуеву и Осмаева

Вариант освобождения Денисултанова обсуждался в рамках планируемого обмена пленными.

Читай также: В Тбилиси покушались на воевавшую в зоне АТО Гугешашвили

Защита чеченца Артура Денисултанова (Александр Дакар), обвиняемого в покушении на бывшего командира добровольческого батальона сил АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, заявляет, что Украина не включила его в список на обмен пленными с Россией.

Об этом “Українським Новинам“ сказал адвокат Алексей Дрюк.

По его словам, обвиняемый давно дал свое согласие на обмен и даже был в предварительных списках террористов “ДНР“.

“Но СБУ официально отвечает противоположной стороне, что местонахождение подозреваемого не установлено“, - сказал адвокат.

Таким образом, на данный момент Денисултанов продолжает находится под стражей в Киеве, его арест продлен до 1 ноября. Адвокат подал апелляцию на это решение.

Читай также: В Киеве появятся улицы Окуевой и Дудаева

Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября 2017 года на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль в котором находилась Амина Окуева и Адам Осмаев был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

Как сообщалось в ноябре 2017 года, в деле по убийству Окуевой Тука поставил под сомнение одну из основных версий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram