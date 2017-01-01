Кабмин не разблокировал 7,5 млрд грн для регионов

Деньги были заблокированы письмом главы офиса президента до "принятия окончательного решения новым составом правительства", но их до сих пор не разблокировали.

Новый Кабмин до сих пор не разблокировал 7,5 млрд гривен для регионов Reuters (архивное фото)

Новый Кабинет министров до сих пор не разблокировал 7,5 млрд гривен, которые находятся в Государственном фонде регионального развития. Об этом сообщил глава Львовского облсовета Александр Ганущин на своей странице в Facebook в четверг, 5 сентября.

"В свое время эти расходы приостановили согласно письму руководителя офиса президента Украины до "принятия окончательного решения новым составом правительства". Под давлением руководителей местного самоуправления и особенно членов Ассоциации городов Украины Государственная казначейская служба Украины теперь ежедневно теперь отчитывается на сайте о новостях по перечислению субвенции на соцэкономразвитие. А вот про ГФРР, почему не отдают 7,5 млрд. грн., - ни слова", - сказано в посте Ганущина.

"Получается, что с ненавистной "депутатской" субвенцией разобрались. Значит, проекты, на которые выделено финансирование через субвенции на социально-экономическое развитие, уже "пересмотрены новым составом Кабинета министров, нарушений или коррупционных рисков не обнаружено". Что за беда с ГФРРом тогда?" - написал глава облсовета.

По его словам, у Львовской области в ГФРР застряли 370 млн гривен.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук назвал топ-пять задач на посту премьера.

Также сообщалось, что глава Минобразования Анна Новосад назвала свои топ-три задачи.

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