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САП отправила в ВАКС первый обвинительный акт

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Речь идет о перечислении на Британские Виргинские острова более $1 млн от госпредприятия.
САП уже отправила первый обвинительный акт новому суду
САП уже отправила первый обвинительный акт новому суду
пресс-служба САП

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САП утвердила и направила в Высший антикоррупционный суд первый обвинительный акт. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Акт касается бывшего первого замгендиректора Государственного научно-исследовательского и проектного института "Титана", который обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 364 УК (злоупотребление служебным положением).

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В 2012-2013 годах служащий, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление госпредприятием иностранной компании на Британские Виргинские острова $1,258 млн за работы и услуги, которые не предоставлялись, говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет об Андрее Рачкове
По данным СМИ, речь идет об Андрее Рачкове
пресс-служба САП

"Во время досудебного расследования подозреваемому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - отметила САП.

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По данным СМИ, речь идет об Андрее Рачкове. 20 июля суд отправил его под домашний арест с ношением электронного браслета и сдачей загранпаспортов.

Напомним, сегодня в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд.

 

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Теги: ВАКС, Антикоррупционный суд, САП, Титан, чиновник
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