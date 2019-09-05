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МИД Нидерландов об освобождении Цемаха: возникло "много вопросов" к Киеву

Комментариев: 1
Накануне Киевский апелляционный суд освободил подозреваемого сепаратиств Владимира Цемаха под личное обязательство. Его могут обменять.
Стеф Блок
Стеф Блок
ria.ru

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, комментируя сегодняшнее освобождение боевика Владимира Цемаха, заявил, что "последние новости из Киева вызывают много вопросов". Об этом сообщает Nieuws.

По его словам, он находится в тесном контакте с украинскими властями по вопросу освобождения Киевским апелляционным судом из-под стражи боевика террористической организации ДНР Владимира Цемаха. "Мы находимся в курсе дел", - заявил глава нидерландского МИД. 

Как сообщалось, сегодня Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Цемах на свободе. Обмен близится

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Теги: Украина, Киев, суд, Нидерланды, подозреваемые, сбит боинг, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dinops    05.09.2019, 18:20
Оценка:  +1
dinops
Только сейчас? А почему когда он сидел не был допрошен в рамках дела????
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