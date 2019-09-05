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Обнародовано видео "Месть врагу на Донбассе"

Комментариев: 1
В сети отмечают, что после вражеских обстрелов ответ ВСУ не заставляет себя ждать.
Враг нарушает Минские договоренности
Враг нарушает Минские договоренности
скриншот видео

В интернете обнародовали видео мести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) врагу на Донбассе за провокационные обстрелы.

Соответствующий ролик на своей странице в Facebook разместил блогер Серж Марко.

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“Война продолжается. Наблюдая за сводками погибших украинских бойцов, мы не видим того, что делают собратья, чтобы отомстить за смерть своего брата. Могу сказать одно, ответ себя не заставляет ждать. Морская пехота Украины предостерегает - неудержимое желание пострелять по “укропам“ в большинстве случаев приводит к преждевременной смерти“, - отметил он.

По его словам, за обстрел местного населения боевики жестко поплатились.

Как сообщалось 16 июля, волонтер показал уничтожение позиций сепаратистов.

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Теги: Донбасс, ВСУ, война
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Комментариев (1)
Антибес    05.09.2019, 19:47
Оценка:  -1
Антибес
Молодцы,"герои"!Задокум ентировали собственные нарушения минских договорённостей и показали их! :-)
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