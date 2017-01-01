Женщину нашли мертвой в доме друзей в ее день рождения

Она праздновала свой 38-ой день рождения, радовалась цепочке, подаренной мужем. Ее труп нашли в подвале дома друзей под слоем земли и стройматериалов.

Труп женщины, заваленный землей и строительными материалами, обнаружили в селе Маломихайловка Покровского района Днепропетровской области. Об этом сообщает Обозреватель в четверг, 5 сентября.

Местной жительнице было всего 38 лет. На ее теле обнаружили ссадины и рубленую рану височной части головы. Как рассказали местные жители, в день убийства женщина как раз отмечала день рождения.

"В этот день она зашла в магазин за покупками и начала показывать, что муж подарил ей цепочку за три тысячи гривен. При этом она стояла с большой пачкой денег в руках, окружающие это видели", - рассказали очевидцы.

После этого женщина позвонила своим подругам и узнала, что они не смогут приехать к ней на празднование. Поэтому она решила пойти в гости к друзьям. Через некоторое время свекровь умершей обнаружила ее труп в подвале дома друзей, к которым женщина направлялась.

"Эти знакомые жили небогато, часто просили в долг продукты. После такой страшной находки они пришли в магазин и скупились на большую сумму. Это насторожило", - отметили местные жители.

Односельчане добавили, что погибшая жила с мужем и свекровью, имела хорошую работу, но при этом часто могла уйти в запой. По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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