СБУ проводит обыски на аглофабрике в Кривом Роге

По словам представителей предприятия, письменного разрешения недостаточно для юридических оснований для подобных проверок.

Служба безопасности Украины проводит обыски на агломерационной фабрике горно-металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области.

Об этом сообщила пресс служба предприятия.

Согласно сообщению, сегодня утром СБУ совместно с представителями областной экологической инспекции пришли с проверками и начали замеры на стационарных источниках выбросов.

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Кроме этого, на предприятие прибыли представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины с целью внеочередной и внеплановой инспекционной проверки на новой машине непрерывного литья заготовок. Однако руководство комбината отказало инспекторам из-за того, что те не предоставили письменное разрешение Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.

По словам представителей предприятия, внеплановая проверка уже была проведена 24 июля, а также аналогичные действия проводились представителями СБУ во время предыдущего обыска 20-21 июля. Тогда результаты проверки не выявили опасности для города или работников комбината. К тому же, указанного письменного разрешения недостаточно для юридических оснований для подобных проверок.

Как сообщалось 5 сентября, обыски в “Укрэнерго“ завершены, полиция взялась за проверку квартир его руководства.

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