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Нацкорпус жег файеры под судом из-за Цемаха

Комментариев: 3
Активисты Нацкорпуса пикетировали и жгли файеры под Апелляционным судом Киева из-за решения отпустить Цемаха.
По мнению активистов, решение суда об освобождении Цемаха является абсурдным
По мнению активистов, решение суда об освобождении Цемаха является абсурдным
Facebook/Нацдружини

Активисты Национального корпуса и Национальных дружин пикетировали Апелляционный суд Киева в знак протеста против решения этого суда об освобождении из-под стражи фигуранта дела МН17, сепаратиста Владимира Цемаха, сообщает УНИАН.

Под зданием собрались несколько десятков активистов, сообщает агентство. Протестующие отмечали, что возмущены таким решением суда и считают его абсурдным, а члены судейской коллегии, выносившие решения, по их мнению, совершили преступление и должны быть наказаны.

Участники акции держали баннер с надписью: "Апелляционный суд – пособник террористов" и скандировали: "Суд – пособник террористов!", "Цемаха – за решетку!", "Цемаха – на пожизненное!", "Судьи, выходите!".

В здание суда пошел один из представителей Нацкорпуса, чтобы позвать кого-то из представителей суда, однако к пикетчикам никто не вышел.

В конце акции участники акции зажгли файеры и еще раз проскандировали свои лозунги.

Как сообщалось, сегодня Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Цемах на свободе. Обмен близится

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Теги: митинг, суд, протесты, протест, подозреваемые, сбит боинг, падение Боинга 777, Боинг-777, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Антибес    05.09.2019, 19:49
Оценка:  -1
Антибес
Мнение этих"пятисотгривневых"а ктивистов вообще никого не ибёт! :-)
Брюква_и_Клюква    05.09.2019, 19:38
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Не вижу в этом смысла - простые пуки в воздух. Вот если бы сами повязали террориста и отвезли его в Нидерланды - была бы другая оценка.
CCS    05.09.2019, 19:31
Оценка:  -3
CCS
Є до Нацкорпусу питання: чому припинили зустрічатись з Президентом України під лозунгами "Свинарчуків до в"язниці"? Чи може я пропустив новину і Свинарчуки вже у в"язниці? Просто стільки сил та грошей Нацкорпус витратив і пшик!
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