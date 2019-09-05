Нацкорпус жег файеры под судом из-за Цемаха

Активисты Нацкорпуса пикетировали и жгли файеры под Апелляционным судом Киева из-за решения отпустить Цемаха.

По мнению активистов, решение суда об освобождении Цемаха является абсурдным Facebook/Нацдружини

Активисты Национального корпуса и Национальных дружин пикетировали Апелляционный суд Киева в знак протеста против решения этого суда об освобождении из-под стражи фигуранта дела МН17, сепаратиста Владимира Цемаха, сообщает УНИАН.

Под зданием собрались несколько десятков активистов, сообщает агентство. Протестующие отмечали, что возмущены таким решением суда и считают его абсурдным, а члены судейской коллегии, выносившие решения, по их мнению, совершили преступление и должны быть наказаны.

Участники акции держали баннер с надписью: "Апелляционный суд – пособник террористов" и скандировали: "Суд – пособник террористов!", "Цемаха – за решетку!", "Цемаха – на пожизненное!", "Судьи, выходите!".

В здание суда пошел один из представителей Нацкорпуса, чтобы позвать кого-то из представителей суда, однако к пикетчикам никто не вышел.

В конце акции участники акции зажгли файеры и еще раз проскандировали свои лозунги.

Как сообщалось, сегодня Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего командира ПВО Владимира Цемаха, который может быть причастен к сбитию пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Цемах на свободе. Обмен близится

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