Глава МИД обвинил Россию в невыполнении "минских" обязательств

Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минскому протоколу, заявил новый глава МИД Украины.

Новый министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минским договоренностям. Об этом он написал в своем Twitter в годовщину подписания Минских соглашений.

Глава МИДа также отметил, что Украина и международные партнеры прилагают усилия, чтобы добиться прорыва в этом вопросе.

"Пять лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7", - написал Пристайко.

5 years ago #Russia signed the #Minsk Protocol. Since then we have lost 14.000 of our people. Russia has not implemented any of its commitments.

We are working hard with our partners to secure a real breakthrough in the peaceful settlement. 24/7. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 5 сентября 2019 г.

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