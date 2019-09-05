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Глава МИД обвинил Россию в невыполнении "минских" обязательств

Комментариев: 2
Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минскому протоколу, заявил новый глава МИД Украины.
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
radiosvoboda.org

Новый министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минским договоренностям. Об этом он написал в своем Twitter в годовщину подписания Минских соглашений.

Глава МИДа также отметил, что Украина и международные партнеры прилагают усилия, чтобы добиться прорыва в этом вопросе.

"Пять лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7", - написал Пристайко.

 
 

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Теги: Украина-Россия, МИД Украины, Перемирие на Донбассе, переговоры в Минске, минские договоренности, война на Донбассе, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Юдзиро2019    05.09.2019, 20:01
Оценка:  0
Юдзиро2019
Новыый министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минским договоренностям
Смешно, но видно он, даже не читал. минские соглашения.
colavova    05.09.2019, 19:54
Оценка:  0
colavova
да что ж такое, Климкин нам брехав)))
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