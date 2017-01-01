В Тернополе усилили меры безопасности из-за покушения на ректора
Власти Тернополя приняли решение ввести меры усиленной безопасности после покушения на жизнь ректора местого экономического университета Андрея Крысоватого. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Надал, сообщает пресс-служба горсовета в четверг, 5 сентября.
"В связи с угрозой совершения террористических или диверсионных актов и учитывая оперативную информацию от правоохранительных органов, глава Тернополя Сергей Надал поручил исполнительным органам власти принять дополнительные меры безопасности. Над усиленными мерами в первую очередь работать исполнительные органы, координирующие деятельность образовательных, медицинских, культурных, молодежных учреждений, предприятий жилищно-коммунальной сферы", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что в ближайшее время руководителям соответствующих предприятий, учреждений, организаций будет доведено об обязательном выполнении Памятки первоочередных действий в случае обнаружения неизвестных предметов.
Накануне в Тернополе пытались взорвать ректора экономического университета. Пакет со взрывчаткой подбросили к дому ректора Андрея Крысоватого. Он взорвался, когда мужчина его поднял. Ректор и его жена госпитализированы в тяжелом состоянии.
Позже возле дома нашли записку со словами memento mori, что в переводе с латыни означает "помни о смерти".
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