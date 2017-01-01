В Тернополе усилили меры безопасности из-за покушения на ректора

Мэр Тернополя Сергей Надал поручил исполнительным органам власти принять дополнительные меры безопасности.

Власти Тернополя приняли решение ввести меры усиленной безопасности после покушения на жизнь ректора местого экономического университета Андрея Крысоватого. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Надал, сообщает пресс-служба горсовета в четверг, 5 сентября.

"В связи с угрозой совершения террористических или диверсионных актов и учитывая оперативную информацию от правоохранительных органов, глава Тернополя Сергей Надал поручил исполнительным органам власти принять дополнительные меры безопасности. Над усиленными мерами в первую очередь работать исполнительные органы, координирующие деятельность образовательных, медицинских, культурных, молодежных учреждений, предприятий жилищно-коммунальной сферы", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшее время руководителям соответствующих предприятий, учреждений, организаций будет доведено об обязательном выполнении Памятки первоочередных действий в случае обнаружения неизвестных предметов.

Накануне в Тернополе пытались взорвать ректора экономического университета. Пакет со взрывчаткой подбросили к дому ректора Андрея Крысоватого. Он взорвался, когда мужчина его поднял. Ректор и его жена госпитализированы в тяжелом состоянии.

Позже возле дома нашли записку со словами memento mori, что в переводе с латыни означает "помни о смерти".

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