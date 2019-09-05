Госпогранслужба: напряжение между Украиной и Израилем спало

Пограничники сообщают, что гражданам Израиля фактически не отказывали в пересечении украинской границы.

Начиная с конца июля гражданам Израиля фактически не отказывали в пересечении украинской границы и заметно спало напряжение по отношению к гражданам Украины, которые едут в Израиль. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Граждане Израиля, начиная с конца июля, не получили ни одного необоснованного непропуска в Украину. С начала года 716 граждан Израиля было не пропущено в Украину, а начиная с конца июля отказов практически не было", - сообщили в пресс-службе.

В то же время немного спало напряжение относительно граждан Украины, которые едут в Израиль. Однако пограничники до сих пор фиксируют факт непропуска украинцев.

"Например за минувшие сутки (4 сентября), 8 граждан Украины не буди пропущенные в Израиль. С конца июля цифра составляет почти 360 украинцев. Всего с начала года - 2790 украинцев", - сообщили в пресс-службе.

Однако, по информации пограничников, украинцам начали выдавать документы, обосновывающие отказ в пересечении границы Израиля.

"Раньше гражданам Украины вообще не сообщались причины отказа и не выдавалось никаких документов, обосновывающих отказ. В последнее время мы фиксируем, что части украинцев, которых не пропускают, выдаются документы. В них отмечается, что они не могут подтвердить свои поездки в Израиль", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, зимой в аэропорту Израиля более пяти часов удерживали 140 украинцев. У них отобрали паспорта, а в туалет сопровождали под конвоем. Адвокат и нардеп Георгий Логвинский на своей странице в Facebook сообщил, что это было сделано в знак протеста против отказа во въезде гражданам Израиля.

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