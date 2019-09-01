Фракция Слуга народа проводит встречу с Зеленским

На встрече также присутствовали премьер, министр финансов и генпрокурор. На время собрания нардепов попросили сдать телефоны.

Представители фракции Слуга народа проводят встречу с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком, сообщает Украинская правда.

Заседание фракции началось в 18 часов вечера.

На встрече также присутствовали министр финансов Оксана Маркарова и генпрокурор Руслан Рябошапка. Так же, как и на предыдущем заседании фракции 28 августа, нардепов попросили сдать телефоны.

Заседание началось с мотивационной речи Зеленского. Президент поблагодарил нардепов за работу, попросив и в дальнейшем работать в таком же темпе.

Кроме того, Зеленский посоветовал депутатам работать максимально слаженно по линии президент-премьер-парламент. Затем ответил на вопросы депутатов о голосовании и законопроектах.

В то же время, на вопрос об обмене пленными президент отвечать отказался.

После президента выступил премьер. Гончарук призвал депутатов сотрудничать с правительством.

Генпрокурор Рябошапка, хоть и был на заседании, почти не говорил.

Кроме того, на встрече фракции обговорился вопрос сроков подачи в Верховную раду проекта Госбюджета на 2020 год.

По словам депутата Михаила Радуцкого, на фракции присутствовали все руководители профильных министерств нового правительства.

"На заседании фракции был и Тимофей Милованов (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства), и Алексей Гончарук (премьер-министр Украины), и Оксана Маркарова (министр финансов). Если бы был только Руслан Рябошапка (генеральный прокурор), это было бы нечто из ряда вон выходящее, а там были все руководители. Поднимался вопрос, что до 15 числа мы должны подготовить проект бюджета. Только так. Кабмин над этим работает. Нам они еще его не подавали", - заявил Радуцкий, передает РБК-Украина.

После заседания фракции народный депутат Евгений Брагар сообщил, что в ближайшее время Слуга народа будет работать над 67 законопроектами, которые уже были поданы.

"В ближайшее время мы будем работать по тем 67 законопроектах, которые уже были поданы. А уже потом будем координироваться с другими народными депутатами, и понемногу работать над ними. Важнейшим это законопроект был 7203 относительно депутатской неприкосновенности, и в ближайшем это уже будет углубление децентрализации и так далее", - заявил Брагар.

Кроме того, народный депутат Михаил Радуцкий отметил, что 37 законопроектов планируют рассмотреть на следующей пленарной неделе.

"Обсуждали все те законопроекты, о которых вы уже слышали. Это президентские законопроекты. 37 законопроектов, которые мы планируем рассматривать на следующей (пленарной - ред.) недели", - добавил Радуцкий.

Отметим, Рада уже приняла первый законопроект - об отмене депутатской неприкосновенности.

Также нардепы передали на рассмотрение Конституционного суда вопрос об отмене адвокатской монополии.

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