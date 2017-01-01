Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разумков заявил, что Рада открыта для журналистов

Комментариев: 0
На данный момент не идет речь о какой-то закрытой форме работы парламента, подчеркнул спикер.
Заседание Верховной Рады
Заседание Верховной Рады
iportal.rada.gov.ua
 
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал, что журналисты будут пускать в парламент. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1 вечером 5 сентября.
 
Спикер отметил, что у журналистов есть доступ к Верховной раде и после ремарки ведущей, что это "пока", подчеркнул: "есть и будет оставаться таким".
 
"У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии Слуга народа и от других политических сил открыты для общения. Мне кажется, что сегодня не идет речь о какой-то закрытой форме работы", - указал Разумков.
 
Напомним, 29 августа в кулуары Верховной Рады не пускали журналистов и фотографов.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СМИ, Журналисты, Верховная Рада, доступ, Дмитрий Разумков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь