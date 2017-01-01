Разумков заявил, что Рада открыта для журналистов

На данный момент не идет речь о какой-то закрытой форме работы парламента, подчеркнул спикер.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал, что журналисты будут пускать в парламент. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1 вечером 5 сентября.

Спикер отметил, что у журналистов есть доступ к Верховной раде и после ремарки ведущей, что это "пока", подчеркнул: "есть и будет оставаться таким".

"У журналистов есть возможность общаться с народными депутатами. Я уверен, что и коллеги от политической партии Слуга народа и от других политических сил открыты для общения. Мне кажется, что сегодня не идет речь о какой-то закрытой форме работы", - указал Разумков.

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