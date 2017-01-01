В Виннице судили мужчину за убийство кошки

Животное сначала выбросили из окна, а затем добили на улице при посторонних, среди которых были дети.

Житель Винницы был наказан за жестокое обращение с кошкой pixabay.com

Винницкий городской суд приговорил мужчину, который выбросил свою кошку из окна и добил ее во дворе, к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Отмечается, что в мае 2019 года 50-летний мужчина выбросил собственную кошку из окна пятого этажа. Выйдя на улицу и обнаружив, что животное подает признаки жизни, он взял кошку на руки бросил на асфальт. При этом во дворе присутствовали посторонние лица, включая маленьких детей.

В результате удара животное получило телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Прокуратура квалифицировала действия мужчины по части 3 статьи 299 УК (жестокое обращение с животными в присутствии малолетнего).

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