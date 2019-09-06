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В Хмельницкой области женщина до смерти избила соперницу

Комментариев: 9
В больнице у потерпевшей также диагностировали внутримозговую гематому и отек головного мозга. От полученных травм женщина скончалась.
Пострадавшая умерла в больнице
Пострадавшая умерла в больнице
пресс-служба Нацполиции

В Хмельницкой области задержали женщину, которая из ревности до полусмерти избила 38-летнюю соперницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“В Шепетовский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что к ним ночью на “скорой“ из подъезда многоэтажки доставили 38-летнюю местную жительницу с черепно-мозговой травмой“, – говорится в сообщении.

Как оказалось, телесные повреждения на почве ревности потерпевшей нанесла 44-летняя жительница Шепетовки: между женщинами возникла ссора, во время которой злоумышленница начала бить потерпевшую, а затем вытолкала в коридор и сбросила по лестнице вниз.

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После этого подозреваемая оставила потерпевшую умирать, а сама отправилась домой. Окровавленные вещи, заметая следы, она выбросила в мусорный бак.

В больнице у потерпевшей также диагностировали внутримозговую гематому и отек головного мозга. От полученных травм женщина скончалась.

Подозреваемую задержали. За умышленное тяжкое телесное повреждение ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, в Черкассах мужчина три дня пытал свою сожительницу

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Теги: ревность, женщина, убийство, избиение, Хмельницька область
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Комментариев (9)
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h_a_a_r_p    06.09.2019, 09:15
Оценка:  0
h_a_a_r_p
цеэуропа
СтальнаяКрыса    06.09.2019, 08:29
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Могу найти ссылки на аналогичные происшествия в России. И не надо ватники лишнехромосомные выпендриваться.
Бувший_східняк    06.09.2019, 09:23
Оценка:  0
Бувший_східняк
В Якутии женщина убила соперницу сковородкой.
Пермячка убила соперницу и с помощью приятеля спрятала её тело.
Женщина убила соперницу в порыве ревности - новости Ижевска
В Тюмени женщина задушила сожительницу своего мужа, а тело закопала в лесу
...
Кырмызы_вэ_бейаз    06.09.2019, 08:25
Оценка:  +2
Кырмызы_вэ_бейаз
Западная Украина... йодный дефицит... ющенко так... разом нас багато...
СтальнаяКрыса    06.09.2019, 08:12
Оценка:  -9
СтальнаяКрыса
Таким можно вдвое сократить срок если будет отбывать в мужской колонии в качестве шлюхи. Разумеется с их согласия.
Вспышка_Справа    06.09.2019, 08:27
Оценка:  +4
Вспышка_Справа
То есть сделать так, чтобы бандюки сидели на зоне с комфортом... Такое у тебя понимание справедливости... Сам за что срок мотал?
СтальнаяКрыса    06.09.2019, 08:31
Оценка:  -5
СтальнаяКрыса
Я не сидел, а комфорта им там не будет.
Вспышка_Справа    06.09.2019, 08:35
Оценка:  +5
Вспышка_Справа
Не будет комфорта? С проститутками, наркотиками, алкоголем... Тебе надо сходить в тюрьму, посидеть, подумать, стоит ли на зону ещё и баб для полного комфорта убийц, насильников и бандитов посылать!
Хулиганка*    06.09.2019, 08:12
Оценка:  +6
Хулиганка*
их нравы...
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