В Хмельницкой области женщина до смерти избила соперницу

В больнице у потерпевшей также диагностировали внутримозговую гематому и отек головного мозга. От полученных травм женщина скончалась.

В Хмельницкой области задержали женщину, которая из ревности до полусмерти избила 38-летнюю соперницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“В Шепетовский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что к ним ночью на “скорой“ из подъезда многоэтажки доставили 38-летнюю местную жительницу с черепно-мозговой травмой“, – говорится в сообщении.

Как оказалось, телесные повреждения на почве ревности потерпевшей нанесла 44-летняя жительница Шепетовки: между женщинами возникла ссора, во время которой злоумышленница начала бить потерпевшую, а затем вытолкала в коридор и сбросила по лестнице вниз.

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После этого подозреваемая оставила потерпевшую умирать, а сама отправилась домой. Окровавленные вещи, заметая следы, она выбросила в мусорный бак.

В больнице у потерпевшей также диагностировали внутримозговую гематому и отек головного мозга. От полученных травм женщина скончалась.

Подозреваемую задержали. За умышленное тяжкое телесное повреждение ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следственные действия продолжаются.

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