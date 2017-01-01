Обострение на Донбассе: 21 обстрел, есть жертвы

Сепаратисты использовали запрещенное Минском оружие. В результате один военный погиб и еще один ранен.

На Донбассе в четверг один военный погиб и еще один ранен пресс-служба штаба ООС

На Донбассе за прошедшие сутки 5 сентября сепаратисты 21 раз нарушили перемирие, один украинский военнослужащий погиб и еще одинн получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Обстрелы по позициям ООС велись из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, обстреливали позиции неподалеку Талаковки, Новогнатовки, Водяного, Лебединского, Новотроицкого, Верхньоторецкого, Авдеевки, Павлополя, Пищевика.

Также сепаратисты обстреляли украинских военных в районе Зайцевого, Южного, Золотого, Новгородского.

"За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток противник два раза нарушил режим прекращения огня - по разу неподалеку Павлополя и Водяного.

Напомним, в зоне ООС на Донбассе в течение суток 4 сентября сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб.

Как сообщалось 30 августа, под Одессой проходят испытания ракет "Ольха" и "Нептун".

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