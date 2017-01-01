Бабье лето: какой будет погода в Украине 6 сентября

Легкие осадки вероятны всего в трех областях.

6 сентября в Украине будет тепло и, преимущественно, солнечно. Синоптики Укргидрометцентра сообщили о теплой осени.

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На западе Украине сегодня без осадков. Синоптики обещают довольно высокую температуру. Воздух прогреется в пределах +21…+25 градусов по Цельсию.

На востоке сегодня тепло и солнечно. На термометре +24…+28 градусов по Цельсию. Осадки в виде кратковременного дождя вероятны только в Суммах.

На юге Украины еще можно покупаться в море. На улице +24…+29 градусов по Цельсию.

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Северным областям сегодня прогнозируют довольно теплый осенний день. Минимальные осадки вероятны только в Житомирской области. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +24 градуса по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня без осадков, за исключением Полтавской области. Температура воздуха +22…+29 градусов по Цельсию.

В Киеве тепло и солнечно. Воздух прогреется в пределах +23…+25 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украине существенно похолодает. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий.

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