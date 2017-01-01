Переселенцы отказываются покидать модульный городок в Запорожье

Семьи переселенцев не хотят переезжать в общежитие за пределами города, потому что там нет работы.

Переселенцы, проживающие в модульном городке в Запорожье, отказались переезжать в предоставленные общежития. Об этом рассказала менеджер программы “Советник по вопросам временно перемещенных лиц“ Валерия Вершинина в эфире телеканала “Донбасс“.

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По словам правозащитницы, ситуация с проживанием переселенцев во временных модульных городках довольно сложная. Это жилье задумывалось как временное и не было рассчитано на длительное проживание, а потому, спустя три года, модульные домики пришли в аварийное состояние.

Многодетным семьям из модульного городка в Запорожье предложили переехать в общежитие, которое находится за пределами областного центра, но люди отказались. Основная причина - отсутствие работы в области либо отсутствие возможности добираться на работу в Запорожье.

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При этом переселенцы, оставшиеся в модульном городке, опасаются перебираться в частное жилье на правах аренды, поскольку это слишком дорого для них.

Для справки. Сейчас в модульном городке для переселенцев в Запорожье проживает 250 человек. Городок был построен в 2015 году и был рассчитан на 2 года эксплуатации.

Полная запись интервью с менеджером программы “Советник по вопросам временно перемещенных лиц“ Валерией Вершининой:

Напомним, Германия выделила €1 млн пострадавшим от войны на Донбассе. Деньги пойдут на ремонт пострадавших домов.

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