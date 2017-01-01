“Мы открыты для общения”: Разумков ответил на вопрос о доступе журналистов в ВР

Спикер заверил, что и он, и его коллеги с удовольствием общаются с журналистами.

Разумков заявил, что ВР открыта для журналистов скриншот видео

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию с доступом журналистов в здание парламента. Об этом он рассказал в эфире программы “Право на владу”.

Читай также: "В Украине будущего коррупционерам не место": Разумков отреагировал на запуск ВАКС

Разумков отметил, что у журналистов есть доступ к парламенту. Также у них осталась возможность напрямую общаться с депутатами в кулуарах ВР.

У журналистов есть доступ в Верховную Раду, - отметил спикер.

Также Разумков отметил, что народные депутаты, и он в частности, готовы к общению с представителями медиа.

Я уверен, что и коллеги от политической партии Слуга народа и от других политических сил открыты для общения, - добавил Разумков.

Читай также: Нардеп предложил уменьшить зарплату народным избранникам

Спикер подчеркнул, что на данный момент нет никаких планов касательно введения закрытой формы функционирования высшего законодательного органа.

Напомним, Разумков готов отправить в Венецианскую комиссию инициативы Зеленского. Спикер считает нормальной практику подачи законопроектов в Европейскую комиссию за демократию через право.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram