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“Мы открыты для общения”: Разумков ответил на вопрос о доступе журналистов в ВР

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Спикер заверил, что и он, и его коллеги с удовольствием общаются с журналистами.
Разумков заявил, что ВР открыта для журналистов
Разумков заявил, что ВР открыта для журналистов
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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию с доступом журналистов в здание парламента. Об этом он рассказал в эфире программы “Право на владу”.

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Разумков отметил, что у журналистов есть доступ к парламенту. Также у них осталась возможность напрямую общаться с депутатами в кулуарах ВР.

У журналистов есть доступ в Верховную Раду, - отметил спикер.

Также Разумков отметил, что народные депутаты, и он в частности, готовы к общению с представителями медиа. 

Я уверен, что и коллеги от политической партии Слуга народа и от других политических сил открыты для общения, - добавил Разумков.

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Спикер подчеркнул, что на данный момент нет никаких планов касательно введения закрытой формы функционирования высшего законодательного органа.

Напомним, Разумков готов отправить в Венецианскую комиссию инициативы Зеленского. Спикер считает нормальной практику подачи законопроектов в Европейскую комиссию за демократию через право.

 

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Теги: Разумков, журналисты, ВР, парламент
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