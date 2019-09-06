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У премьера Гончарука огромные долги по коммуналке

Комментариев: 7
Сам премьер, а также его родственники задолжали коммунальных службам крупную сумму.
Гончару и его родня должны за коммунальные услуги
Гончару и его родня должны за коммунальные услуги
facebook.com/aleksey.goncharuk

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук, его брат Олег, а также еще одна родственница, имя которой не называют, задолжали коммунальным службам круглую сумму. Коммунальщики подали иск в суд. 

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Об этом сообщает Следствие.Инфо, ссылаясь на судебные приказы Деснянского районного суда Чернигова.

Больше всего Алексей Гончарук и его родня задолжали за услуги по предоставлению горячей воды в 2012 и 2014 годах. В то время суд обязал их выплатить 8400 и 7800 гривен предприятию "Облтеплокоммунэнерго".

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Журналисты выяснили, что в 2011 и 2015 годах суд постановил выплатить за услуги ЖЭКа 4000 гривен. Свыше 1000 гривен обязали выплатить в 2011 и 2014 годах "Черниговгазу".

Общая сумма долгов Гончарука и его родных за коммунальные услуги в Чернигове составляет более 21 тысячи гривен.

Журналисты связались с премьер-министров и попросили прокомментировать ситуацию. Однако Гончарук заявил, что не живет в Чернигове уже более 19 лет, но обещает связаться с родственниками и уладить вопрос. После этого премьер-министр игнорировал звонки журналистов.

Напомним, Гончарук намерен открыть Кабмин для посетителей. В здании правительства уже убрали перегородки между этажами, которые там были раньше, сообщил премьер.

 

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Теги: Гончарук, долги по коммуналке, долг, семья
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Комментариев (7)
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eddgek    06.09.2019, 10:59
Оценка:  0
eddgek
та не боитесь, месяц два и заплатит ещё вперед (бюджет страны) огромный ...///\\\
eddgek    06.09.2019, 11:02
Оценка:  0
eddgek
гОнчарук намерен открыть кабмин для посетителей - сАмокат, велосипеды.ролики НАПРОКАТ,,///\\\
ввм    06.09.2019, 10:32
Оценка:  +3
ввм
Ждем заявление об отставке?
Сливной_Бачок    06.09.2019, 10:17
Оценка:  +3
Сливной_Бачок
И это в святые времена низких тарифов Овоща. Это ж какой _уй надо положить на работу других людей, чтобы тебя несколько раз в суд вызывали. Главное, чтобы не воровали? Чем не вороство?! Взять благо и не заплатить. Глава офиса ЭФФЕКТИВНОГО регулирования, не способен навести порядок на 78 метрах.
dimasvetik    06.09.2019, 10:16
Оценка:  -3
dimasvetik
У соседей моих бабушек, вообще по 50 штук задолженость, и шо?
Сливной_Бачок    06.09.2019, 10:19
Оценка:  +4
Сливной_Бачок
Бабушка не работат, а тут молодой кабан получает европейские гранты,что-то вещает про эффективность, а сам не может оплатить услуги. При чем все кодлом. А суммы ведь смешные.
dimasvetik    06.09.2019, 10:35
Оценка:  +3
dimasvetik
Ну тут ты права на 100%
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