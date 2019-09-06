У премьера Гончарука огромные долги по коммуналке
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук, его брат Олег, а также еще одна родственница, имя которой не называют, задолжали коммунальным службам круглую сумму. Коммунальщики подали иск в суд.
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Об этом сообщает Следствие.Инфо, ссылаясь на судебные приказы Деснянского районного суда Чернигова.
Больше всего Алексей Гончарук и его родня задолжали за услуги по предоставлению горячей воды в 2012 и 2014 годах. В то время суд обязал их выплатить 8400 и 7800 гривен предприятию "Облтеплокоммунэнерго".
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Журналисты выяснили, что в 2011 и 2015 годах суд постановил выплатить за услуги ЖЭКа 4000 гривен. Свыше 1000 гривен обязали выплатить в 2011 и 2014 годах "Черниговгазу".
Общая сумма долгов Гончарука и его родных за коммунальные услуги в Чернигове составляет более 21 тысячи гривен.
Журналисты связались с премьер-министров и попросили прокомментировать ситуацию. Однако Гончарук заявил, что не живет в Чернигове уже более 19 лет, но обещает связаться с родственниками и уладить вопрос. После этого премьер-министр игнорировал звонки журналистов.
Напомним, Гончарук намерен открыть Кабмин для посетителей. В здании правительства уже убрали перегородки между этажами, которые там были раньше, сообщил премьер.
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