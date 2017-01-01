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На трассе под Черниговом сгорела БМП

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Огнем поврежден моторный отсек и оборудование связи. Убытки и причина пожара устанавливаются.
ЧП произошло на автодороге Чернигов - Славутич
ЧП произошло на автодороге Чернигов - Славутич
пресс-служба ГСЧС

На автодороге в Черниговской области загорелась боевая машина пехоты одной из воинских частей Министерства обороны Украины. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

На автодороге Чернигов - Славутич Черниговского района в 19:37 5 сентября произошел пожар БМП-1КШ, принадлежащий в/ч 1815 МО Украины. Огнем поврежден моторный отсек и оборудование связи, - сообщили в департаменте.

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Убытки и причина пожара устанавливаются.

Напомним, Гонтарева заявила об атаке на свою семью: в Киеве сожгли авто ее невестки. За рулем сгоревшего Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

 

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Теги: Чернигов, пожар, военные, трасса, Черниговская область
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