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В списки на обмен включили 35 лиц с Сенцовым, но их могут переписать - СМИ

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Под вопросом по-прежнему остается выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка.
Обмен пленными ожидается уже завтра
Обмен пленными ожидается уже завтра
EPA/UPG

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В списки для обмена между Украиной и РФ включили военнопленных 24 моряков и еще 11 политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова. Об этом cо ссылкой на информированный источник пишет “Интерфакс“.

Предполагаемое начало обмена - 7 сентября. По сведениям агентства, первоначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле “35 на 35“, но к 7 сентября в нее могут внести изменения, переговоры будут продолжаться вплоть до этой даты.

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Под вопросом остается выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка. Ранее о том, что у Москвы “особая позиция“ по их выдаче, говорил президент РФ Владимир Путин.

Также под вопросом выдача двух сотрудников СБУ, которые находятся в списках военнопленных моряков..

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При этом Киев собирался выдать обвиняемого в госизмене глареда “РИА Новости-Украина“ Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих ВСУ Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство.

Вышинский ранее говорил, что не согласен на обмен и хочет добиться оправдания в украинском суде.

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6 сентября Путин заявил, что переговоры об обмене близки к завершению и что обмен будет масштабным. Вероятной датой начала обмена называют 7 сентября. 

 

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Теги: обмен, пленные, заключенные, Украина, РФ
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Комментариев (1)
ANDREICH    06.09.2019, 11:00
Оценка:  0
ANDREICH
беріт щей гамнотчука в придачу на Павла Гриба
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