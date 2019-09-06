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РФ включила в список на обмен 35 пленных - СМИ

Комментариев: 2
Представители Украины и России договорились об обмене пленными по формуле "35 на 35", сообщают росСМИ.

Списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией могут корректировать до начала процесса обмена. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники.

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По их данным, представители Украины и России договорились об обмене пленными по формуле "35 на 35", но до 7 сентября, предполагаемой даты начала процесса, в списках могут произойти изменения. Переговоры будут продолжаться до начала обмена.

Отмечается, что сейчас есть информация о включении в списки на обмен 24 военнопленных украинских моряков и еще 11 политзаключенных, включая Олега Сенцова.

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Кроме того, источник добавил, что под вопросом остается обмен украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, которые были осуждены в России на длительные сроки за участие в боевых действиях в Чечне, а также двух сотрудников СБУ, задержанных после нападения на украинские корабли в Керченском проливе.

Ранее росСМИ сообщали, "Владимир Путин пообещал масштабный обмен".

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Теги: Украина-Россия, моряки, украинские моряки, Сенцов, Пленные, обмен пленными
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Комментариев (2)
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всем_пока    06.09.2019, 10:48
Оценка:  +1
всем_пока
...Не вводи население в заблуждение!
Не такого термина в переговорном процессе - "воннопленные"
Вот так ВСЁ делается на Окраине.
Переврать, переиначить и считать себя правыми.
Сеемма    06.09.2019, 10:35
Оценка:  0
Сеемма
Какие РОССМИ? Название, ссылку? Фейкометы из социальных сетей.
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