РФ включила в список на обмен 35 пленных - СМИ

Представители Украины и России договорились об обмене пленными по формуле "35 на 35", сообщают росСМИ.

Списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией могут корректировать до начала процесса обмена. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источники.

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По их данным, представители Украины и России договорились об обмене пленными по формуле "35 на 35", но до 7 сентября, предполагаемой даты начала процесса, в списках могут произойти изменения. Переговоры будут продолжаться до начала обмена.

Отмечается, что сейчас есть информация о включении в списки на обмен 24 военнопленных украинских моряков и еще 11 политзаключенных, включая Олега Сенцова.

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Кроме того, источник добавил, что под вопросом остается обмен украинских политзаключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, которые были осуждены в России на длительные сроки за участие в боевых действиях в Чечне, а также двух сотрудников СБУ, задержанных после нападения на украинские корабли в Керченском проливе.

Ранее росСМИ сообщали, "Владимир Путин пообещал масштабный обмен".