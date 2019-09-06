В Днепре поймали группировку, которая похищала людей

Преступники похищали людей и требовали за них выкуп.

В Днепре сотрудники правоохранительных органов обезвредили группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Следствие установило, что с помощью физического и психологического насилия они похищали людей и требовали за них выкуп.

Полицейские установили, что в состав группировки входили мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Банду организовал известный “вор в законе”, который после выхода из тюрьмы живет в Турции. Он организовал несколько группировок на территории Украины и ближних стран.

Главрям грозит тюрма dp.npu.gov.ua

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Во время обыска в квартире одного из членов банды было изъято оружие. Личности всех членов группировки устанавливаются. Двум главарям банды грозит до семи лет тюрьмы.

Продолжается следствие.

Напомним, в Одессе и Николаеве задержаны члены банды "элитных" грабителей. Преступники "гастролировали" по всей Украине.

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