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В Днепре поймали группировку, которая похищала людей

Комментариев: 1
Преступники похищали людей и требовали за них выкуп.
Банду создал "вор в законе"
Банду создал "вор в законе"
dp.npu.gov.ua

В Днепре сотрудники правоохранительных органов обезвредили группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Следствие установило, что с помощью физического и психологического насилия они похищали людей и требовали за них выкуп.  

Полицейские установили, что в состав группировки входили мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Банду организовал известный “вор в законе”, который после выхода из тюрьмы живет в Турции. Он организовал несколько группировок на территории Украины и ближних стран. 

Главрям грозит тюрма
Главрям грозит тюрма
dp.npu.gov.ua

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Во время обыска в квартире одного из членов банды было изъято оружие. Личности всех членов группировки устанавливаются. Двум главарям банды грозит до семи лет тюрьмы.

Продолжается следствие.

Напомним, в Одессе и Николаеве задержаны члены банды "элитных" грабителей. Преступники "гастролировали" по всей Украине.

 

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Теги: группировка, полиция, похищение людей, Днепр
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Комментариев (1)
Люблю_Украину    06.09.2019, 10:39
Оценка:  0
Люблю_Украину
демократично так! Главарям грозит до 7 лет!!! Т.е. как только про это дело забудут они выйдут через 2-3 года. А почему в Америке бы впаяли лет по 20-30 а может по совокупности и под 100????
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