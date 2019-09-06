Через 50 лет коррупции в Украине не будет – замглавы антикоррупционного суда

Чтобы уничтожить коррупцию в Украине, Высшему антикоррупционному суду придется активно работать 50-70 лет.

На полное искоренение коррупции в Украине может уйти 50-70 лет. Об этом заявил заместитель председателя Высшего антикоррупционного суда Украины Евгений Крук, передает “Громадське“.

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По его словам, полное уничтожение коррупции – главная цель существования данного государственного органа. Поэтому, когда в Украине не станет коррупции, исчезнет потребность и в существовании самого антикоррупционного суда.

Когда мы разрабатывали неофициальную коммуникационную стратегию, то предполагали, что через 50-70 лет Антикоррупционного суда не должно быть вообще. Все потому, что корупциии как таковой не будет вообще, - заявил Крук.

Напомним, в Украине начал работу Антикоррупционный суд. В его составе 38 судей.

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