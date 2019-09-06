Порошенко снова не явился на допрос в ГБР: адвокат нашел новую причину
Пятый президент Украины Петр Порошенко очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Причину неявки политика назвал его адвокат Игорь Головань у здания ведомства, передает Depo.ua.
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По словам адвоката, ГБР прислало Порошенко повестку, которая противоречит действующему законодательству.
Я пришел сюда заниматься математикой. Почему так? Потому что всякие незаконные политические преследования или превращаются в страшную трагедию, или в фарс. У нас пока фарс, к счастью, хотя очень стараются превратить это все в трагедию, - отметил Головань.
Адвокат детально объяснил причину неявки своего подзащитного на допрос. По его словам, все дело в повестке, которая была вручена с нарушением законодательства.
Вы знаете, что снова в телеграмм-каналах, интернете, пошла информация, что снова вызывают Петра Порошенко, снова повестки. Согласно закону, повестка вручается за три дня дать явки. В соответствии с тем же Кодексом, первый день не учитывается, - сказал он.
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По его словам, что, если повестка датирована третьим числом, а вызов на шестое число, то нарушен именно "трехдневный срок".
Головань сообщил, что у ГБР своя математика, которая противоречит законодательству. Поэтому сейчас он отправиться в ведомство с документом, в котором указывается несоответствие с законодательством данной повестки.
Напомним, ГБР ждет Порошенко на допрос в пятницу в 10:00. По какому из производств будут допрашивать бывшего президента, в ведомстве говорить отказались.
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