"Чтоб не выносили наружу": "Слуги" объяснили отбирание у них мобильных

Внутренние вопросы вообще не должны выноситься, и потому телефоны у всех отобрали на всякий случай, объясняют депутаты.

Зеленский решил не рисковать выносом наружу информации и отобрал телефоны у сопартийцев president.gov.ua

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Депутаты фракции "Слуга народа" пояснили, почему во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась в четверг, 5 сентября, вынуждены были сдать свои телефоны. Об этом пишет Depo.ua.

Многие вопросы являются внутренними и не должны выноситься в целом, пояснил журналистам представитель фракции Евгений Брагарь.

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"Дело в том, что некоторые из этих вопросов является внутренними делами фракции, не должны наружу выноситься в целом", - сказал он.

Ранее, 5 сентября на встрече "Слуги народа" с президентом и премьером депутатов попросили сдать телефоны.

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