"Не только праздник": ВАКС отчитался о первых результатах работы

В Высшем антикоррупционном суде рассказали о первом рабочем дне.

В первый рабочий день ВАКС (Высшего антикоррупционного суда) поступило 14 ходатайств.

Об этом сообщила пресс-служба.

Ходатайства были автоматические распределены между судьями.

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“Антикоррупционное судопроизводство стартовало не только торжествами, но и реальными делами“, - подчеркнула пресс-служба.

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Ранее стало известно, сколько потратили на ремонт и обустройство Антикоррупционного суда. На ремонт и обустройство ВАКС потратили около 12 млн гривен.

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