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Во Львове женщина порезала себя во время судебного заседания

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Женщина не имела отношения к судебному процессу.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Во Львове во время судебного заседания Апелляционного суда одна из женщин в зале порезала себе руки и пыталась выброситься из окна. Об этом сообщает портал Судебная власть.

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Апелляционный суд рассматривал гражданское дело по апелляционным жалобам на заочное решение Франковского районного суда о признании права собственности и возмещении морального вреда. Женщина, которая порезала себе руки, оказалась матерью ответчика и не имела отношения к судебному процессу.

Сообщается, что в какой-то момент женщина встала на задний ряд, начала что-то кричать и резать себе руки ножом, который сама и принесла. После этого окровавленными руками она набросилась на секретаря заседания и пыталась выброситься из окна.

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Судебное заседание было сорвано. Кроме того, сорвались несколько других заседаний, которые должна была рассматривать та же коллегия судей.

Напомним, во Львовской области подозреваемый в зале суда вскрыл вены. Таким образом мужчина выразил протест против повторного ареста.

 

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Теги: суд, Львов, ЧП, самоубийство
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