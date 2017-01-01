Помпео надеется на оживление "нормандского формата" Зе!командой

Госсекретарь США подчеркнул, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации конфликта.

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В США рассчитывают, что смена руководства Украины даст новую жизнь переговорному процессу в "нормандском формате", заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы активно стараемся найти правильный набор решений. Надеемся, это можно решить. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине даст новый толчок "нормандскому формату", - сказал госсекретарь.

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Помпео отметил, что сейчас политика США заключается в том, чтобы дать президенту Украины Владимиру Зеленскому шанс на выход из тупика с российской стороной в переговорном процессе, уточнив, что он с оптимизмом смотрит на то, что Зеленский может "оживить" мирный процесс.

Госсекретарь США добавил, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации конфликта. Помпео также считает, что освобождение 24 украинских моряков было бы хорошим началом для переговоров со стороны России.

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Американский дипломат отказался делать предположения относительно непосредственного участия США в мирных переговорах.

Напомним, ранее Помпео заявил, что США будут работать над возвращением России в G7.

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